NOVARESE – 25-03-2022 – Arriverà domenica il momento della verità per il campionato di serie D.

Al Piola di Novara alle 15 i padroni di casa che guidano la classifica con 62 punti ospiteranno i secondi la Sanremese, seconda in lista a quota 56. Se per gli azzurri dovesse arrivare una vittoria il ritorno in Serie C sarebbe per loro, pur mancando a gara terminata ancora nove turni, una mera formalità. Sui social si susseguono gli appelli ai tifosi affinché riempiano lo stadio. La società, per invogliare ancora di più il pubblico, ha lanciato una promozione, chiamata 2x1: acquistando un biglietto per Novara-Sanremese se ne avranno due.

Per quel che riguarda le altre novaresi il Gozzano (36) riceverà al D’Albertas in anticipo sabato alle 14.30 il Vado (38) che occupa la posizione immediatamente precedente in classifica, e andrà alla ricerca di una vittoria che manca dal 2 febbraio quando fu superato 4-1 l’Asti. L’RG Ticino (31) giocherà domenica alle 15 a Chieri (41) e cercherà di riprendere a marcare punti per raggiungere la salvezza diretta senza passare per i playout.

Anticipa al sabato invece anche il Borgosesia (44), la cui esaltante corsa si è un po’ interrotta in settimana con la sconfitta casalinga per 0-2 nel recupero col Ligorna. I granata ospiteranno il Sestri Levante (35). Obiettivo una vittoria per mantenersi in zona playoff.

Completeranno il programma gli altri anticipi: Asti (32)-Bra (39), Lavagnese (21)-Caronnese (34) e Imperia (27)-Ligorna (39) e le sfide della domenica: Varese (47)-Derthona (44) in cui ci si giocherà il terzo posto, Fossano (31)-Casale (41) e Saluzzo (16) – Pont Donnaz (36). (FAB)