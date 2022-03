OMEGNA- 26-03-2022- E' proseguita anche oggi l'iniziativa creata da Alessandro Marchini "Puliamo la nostra città", una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di pulizia di quello che è il patrimonio pubblico.

Nella giornata di oggi Alessandro Marchini e il suo gruppo di giovani volontari si sono recati presso il parco Rodari e da li hanno dato il via a una bella pulizia di quell'area: Parco Rodari, via fratelli di Dio, via 4 Novembre, piazzale Penny e via Emilio Lagostina (dove sono state ritrovate diverse siringhe). Le giornate ecologiche proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Eventuali volontari che vogliono aggregarsi possono contattare via whatsapp i promotori al numero 347 4900018.