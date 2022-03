Nessun Iframes

GOZZANO - 28-03-2022 -- I giovani del Consiglio Comunale dei ragazzi di Gozzano, coordinati dall’insegnante Paola Giroldini, hanno dato vita, nella mattinata di sabato 26 marzo, alla giornata ecologica. Con altri volontari e, partendo dal Lido di Gozzano, si sono impegnati nel ripulire la zona del lago dai rifiuti, in particolare quelli di plastica. Non è la prima volta che i ragazzi del CCR attuano iniziative del genere. In questi anni hanno seguito un percorso di rivalutazione e rispetto delle zone spondali del lago gravitanti su Gozzano. Un intenso programma per prendere coscienza di una bellezza naturale, nella quale emergono i canneti, una vegetazione oggetto di studio e protezione da parte del Comune di Gozzano, capofila di un progetto di salvaguardia di questa varietà lacuale. “I ragazzi del CCR – ha dichiarato l’Assessore all’Istruzione Francesca Tucciariello, presente all’iniziativa assieme all’Assessore Libera Ricci – con questa giornata ecologica, stimolano al rispetto per l’ambiente e, con il loro operato, inducono a seguire un esempio di coscienza ecologica”. “Ringrazio – ha concluso – l’insegnante per la preziosa opera di educazione all’ecologia ai giovan