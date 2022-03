Nessun Iframes

LAGO D’ORTA – 28-03-2022 -- Da venerdì 1° aprile 2022 ripartono le corse giornaliere della Navigazione Lago d’Orta con orario estivo, che toccheranno le località di Pettenasco, Nonio e Omegna. Il biglietto giornaliero che consente una libera circolazione ha un costo di 9,20 euro per gli adulti, di 4,60 per i bambini 4-10 anni, gratuito per i bambini sotto i 4 anni. I biglietti si possono acquistare in loco presso le biglietterie, l’acquisto online sul sito www.navigazionelagodorta.it consente di saltare la coda.

Crediti foto www.navigazionelagodorta.it