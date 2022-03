Nessun Iframes

OMEGNA – 28-03-2022 -- Saranno inaugurati ad Omegna il 2 aprile i nuovi automezzi dei Vigili del Fuoco Volontari del Vco acquistati con il progetto “Soccorso Sicuro”, con il contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Vco e 74 comuni del Vco.

“Soccorso Sicuro” è un progetto dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Sezione del Vco per l’acquisto di 9 autopompe destinate ai distaccamenti di Baceno, Cannobio, Gravellona Toce, Macugnaga, Omegna, Santa Maria Maggiore, Stresa, Varzo e Villadossola. Dopo 5 anni di lavoro l’obiettivo è stato raggiunto, i nuovi automezzi sono stati acquistati.

L’evento, messo a punto dall’Amministrazione comunale omegnese, dalla Protezione Civile e dal Comando di Polizia Locale, vedrà la partecipazione di una serie di illustri Autorità a cominciare dai Sindaci dei 74 Comuni dell’intero territorio provinciale e dal Vescovo Franco Giulio Brambilla che benedirà gli automezzi.

« Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati scelti per ospitare un evento di tale portata, unico nel panorama nazionale. – afferma il Sindaco Paolo Marchioni – La sensibilità per i valori della “sicurezza” e del “soccorso” a supporto di un’intera comunità appartengono alla mentalità delle genti del Verbano, del Cusio e dell’Ossola. Alla presenza del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Guido Parisi, con la benedizione invocata dal Vescovo Franco Giulio Brambilla sulle nuove Autopompe che verranno scenograficamente schierate in Largo Cobianchi, Omegna offrirà uno spettacolo irripetibile per chi vorrà assistervi».

Entusiaste anche le parole di Andrea Mantoan e Thomas Ottina, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Sezione Provinciale del VCO dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, per l’evento che coinvolgerà tutta la città di Omegna: « I nuovi Automezzi con serbatoio percorreranno, in tutta la loro maestosità, via Garibaldi proseguendo poi lungo via Comoli da dove imboccheranno la Rampa Santa Lucia risalendo lungolago Gramsci in direzione del centro cittadino e proseguendo poi lungolago Buozzi fino all’Ospedale Madonna del Popolo. Qui, dopo aver osservato un momento dedicato a coloro che si trovano nell’importante presidio medico cittadino, risaliranno via Novara, proseguiranno su via Mazzini per poi giungere nei pressi del Municipio, pronti per essere sottoposti alla benedizione di Monsignor Brambilla e a un simbolico taglio del nastro».

Il programma per sabato 2 aprile. Alle 9 esposizione dei mezzi in Piazza Filippo Maria Beltrami, che sarà chiusa al traffico. Dalle 10 alle 12 conferenza “Progetto Soccorso Sicuro” presso il teatro sociale con ingresso libero. Alle 10.30 sfilata dei mezzi per le vie del centro città con la Fanfara Bersaglieri Valdossola. Alle 12.30, davanti al Comune, benedizione dei mezzi da parte del Vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla e taglio del nastro in Largo Vittorio Cobianchi.

Per i bambini dai 3 ai 12 anni, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, presso i giardini di Piazza Martiri della Libertà ci sarà “Pompieropoli” dove si potranno cimentare in prove di coraggio per diventare Pompieri per un giorno. Dalle 14 i più piccoli potranno fare un giro con i Vigili del Fuoco a bordo dei nuovi mezzi con a seguire la merenda.