ORTA SAN GIULIO - 29-03-2022 -- Dopo il bronzo, ecco l’argento!

Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) dopo aver conferito nel 2010 la Stella di Bronzo al Merito Sportivo all’Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Lago d’Orta, quest’anno ha concesso al sodalizio di Orta San Giulio la Stella d’Argento, un riconoscimento decisamente importante e prestigioso che arriva proprio in occasione del 60° anniversario della fondazione di questa bella realtà sportiva cusiana.

“L’onorificenza della Stella al Merito Sportivo -specifica il CONI sul proprio sito internet- ha tre distinti gradi: oro, argento e bronzo e può essere concessa alla bandiera di enti sportivi che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione e dell’attività agonistica abbiano contribuito a diffondere e onorare lo sport nel Paese; a personalità sportive che con opere di segnalato impegno ed in positività d’intenti abbiano lungamente servito lo sport, a personalità sportive straniere particolarmente meritevoli per aver operato in favore dello Sport Italiano e ai Gruppi Sportivi Militari e Civili e ai Gruppi Sportivi dei Corpi di Polizia esclusivamente a livello nazionale” .

Ecco, quindi, che la Canottieri Lago d’Orta è stata ancora una volta valutata in maniera molto positiva per il suo grande lavoro e questa nuova benemerenza attesta di fronte all’intero mondo sportivo i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti.

E’ indubbio che la Canottieri Lago d’Orta è cresciuta molto nel tempo e anno dopo anno non ha mai smesso di contribuite attivamente all’affermazione dello sport italiano e proprio per questo, per questa sua costanza nel praticare e divulgare lo sport vero e sano, nonché per i successi di rilievo della società e dei singoli atleti, è stata premiata con questo nuovo riconoscimento.

Si sarebbe sicuramente emozionato don Angelo Villa nel vedere i “suoi” ragazzi ottenere questi risultati; lui, il papà indimenticato e indimenticabile della Canottieri che l’ha fondata nel 1962 e per 40 anni l’ha guidata come presidente, avrebbe apprezzato molto l’operato costante dei suoi giovani del remo e sicuramente li avrebbe spronati a non fermarsi e a fare sempre di più e meglio.

Contento, e non potrebbe essere altrimenti, Stefano Basalini: “ Come presidente di questo sodalizio sono molto soddisfatto del riconoscimento che il CONI ha voluto conferirci. Ritengo che la Canottieri Lago d'Orta sia un esempio di come una piccola realtà armata di impegno e passione possa arrivare in alto”.



r.a.

In copertina don Angelo Villa in una fotografia estrapolata dal volume “Un lago, un prete e la Canottieri” pubblicato nel 2015 dalla Canottieri Lago d’Orta.