GRAVELLONA TOCE – 29-03-2022 -- È il 30 marzo 2022 il termine ultimo per presentare la domanda di candidatura per un posto da esecutore amministrativo Categoria B1 nel comune di Gravellona Toce nel settore Affari generali.

Tra i requisiti del bando aperto dalla città di Gravellona Toce l’assolvimento dell’obbligo scolastico e la patente B. Il rapporto di lavoro prevede una retribuzione annua lorda di euro 18.034,00 (oltre a indennità e 13esima mensilità) per 36 ore settimanali (tempo pieno).

La selezione non dà luogo a graduatoria di merito e pertanto si procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio il lavoratore(lavoratrice utilmente selezionato in possesso dei requisiti previo espletamento di visita medica. Il bando è visionabile sul sito del comune www.comune.gravellonatoce.vb.it