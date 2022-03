OMEGNA -29-03-2022-- Ha matrice colposa l’incendio boschivo in atto in Valstrona e partito dalla località Sambughetto del comune di Valstrona. La Stazione Carabinieri Forestale di Omegna ha individuato il responsabile del rogo divampato nella mattinata di sabato 26 marzo. Si tratta di un settantunenne di Omegna il quale, nei pressi della propria baita in località Sambughetto-Piana Ferrera, stava effettuando dei lavori di manutenzione di un sentiero e di un pozzetto di convogliamento delle acque meteoriche procedendo a bruciare la vegetazione erbacea secca infestante il tragitto. A causa delle condizioni climatiche, caratterizzate da lungo periodo di siccità e dalla presenza di vento, le fiamme dell’abbruciamento del manto erboso hanno invaso il sottobosco portando così alla propagazione dell’incendio. L’individuazione del responsabile del rogo è stata possibile grazie alle testimonianze di due persone presenti all’accaduto. Queste, assieme al responsabile del rogo, stavano infatti ripulendo il sentiero dalla vegetazione infestante ed avevano espressamente sconsigliato l’autore dell’incendio di procedere all’abbruciamento del materiale vegetale secco. Il responsabile del rogo, ascoltato dal personale della Stazione CC di Omegna, ha ammesso le proprie colpe. E' stato quindi denunciato per il reato d’incendio boschivo colposo. Allo stato attuale risulta bruciata un’area in espansione di oltre 50 ettari caratterizzati dalla presenza di latifoglie e pascoli. Le fiamme hanno parzialmente sconfinato nella Valsesia in Provincia di Vercelli.

