Nessun Iframes

OMEGNA - 30-03-2022 -- Lunedì 28 marzo Omegna ha ospitato Nicole Orlando, atleta paralimpica specializzata nei 100 e 200 metri, nel lancio del giavellotto, nel salto in lungo e nel triathlon, nonché scrittrice, ex ballerina del programma televisivo "Ballando con le stelle" e aspirante modella.

La giovane campionessa è stata ospite di una puntata del format televisivo “Diversamente Dolce” del Pasticciere Solidale Luca Antonini e si è detta felice, molto felice, di questa sua esperienza omegnese.

La puntata si è svolta come da copione: inizialmente Nicole ha realizzato un dolce con Luca Antonini presso il laboratorio di pasticceria del Portoncino Verde e poi l'evento si è spostato al palazzetto dello sport di Bagnella per un delizioso pomeriggio di sport, inclusione, divertimento e dolcezza e solidarietà.

“ Quella di lunedì è stata una giornata fantastica, la simpatia di Nicole Orlando è sopra ogni aspettativa, sempre pronta a mettersi in gioco con il massimo impegno, sempre sorridente, un vero splendore! -commenta Luca Antonini- Tante sono state le presenze, abbiamo superato le 100 unità distribuendo ben 30 kg di tiramisù. Il dolce è stato più che gradito ed in alcuni casi è stato richiesto il bis. Citando un noto conduttore televisivo darei 10 alla giornata e 10 con lode a Nicole.”

La puntata di lunedì di “Diversamente Dolce” è stata, senza nulla togliere a quelle già fatte e a quelle che verranno registrate nei prossimi mesi, davvero molto particolare e straripante di vita: tanti sorrisi, tante emozioni e vibrazioni positive, tanto affetto condiviso hanno arricchito la giornata regalandole una profondità e una sincerità di rara bellezza.

Questo evento con Nicole Orlando ha richiamato molte persone: presenti, fra gli altri, le scuole Enaip di Biella e Dalla Chiesa Spinelli e De Amicis di Omegna; alcuni esponenti Telethon con Andrea Vigna e Renato Dutto, presidente della sezione UILDM di Chivasso e Coordinatore Telethon nella sua provincia; i ragazzi del Baskin; l’associazione AffDown VCO; alcuni atleti del La Marmora Team Ability Biella ed alcuni esponenti dell’Auser Biella e Cossato.

Nicole Orlando ha devoluto proprio all’Auser di Biella il suo compenso di giornata per permettere ad un ragazzo con disabilità motoria il servizio di trasporto tra casa e scuola ed ecco quindi che, ancora una volta, la solidarietà ha generato altra solidarietà e il vortice virtuoso del bene si è rinnovato grazie alla nuova linfa apportata da questa iniziativa e, soprattutto, grazie al buon cuore delle persone che l’hanno organizzata e vissuta.



Molto contento Luca Antonini: “ Ringrazio Nicole e tutte le persone che hanno partecipato a questo progetto -chiosa il Pasticciere Solidale- . Un ringraziamento particolare lo voglio fare ai gestori del palazzetto dello sport che ci hanno supportato nella gestione degli ingressi e per la grandissima disponibilità nel metterci a disposizione gli spazi della palestra, voglio dire grazie anche agli assessori comunali che ci hanno affiancato in questa giornata supportando le nostre richieste e, ovviamente, un grande grazie ad Ambra Zanni del Portoncino Verde che è sempre vicina ai miei progetti solidali con un’energia, una generosità d’animo e una disponibilità squisite.”

r.a.

Nessun Iframes