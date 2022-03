Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO- 30-03-2022-- Sarà presentato sabato 9 aprile, alle 18,00, all'Hotel San Rocco di Orta San Giulio, Libero di sognare, il libro di Franco Baresi, storico capitano del Milan e anche della nazionale italiana.

Attesa la partecipazione di Baresi.

Franco Baresi (Travagliato, 8 maggio1960) è un dirigente sportivo, ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, vicepresidente onorario del Milan. Campione del mondo nel 1982 e vicecampione nel 1994 con la Nazionale italiana, da giovane era soprannominato Piscinin e in seguito Kaiser Franz (in onore di Franz Beckenbauer). Segnalatosi fin da giovane come uno dei maggiori talenti espressi dal calcio italiano e considerato tra i più forti giocatori della storia, è inoltre annoverato tra le più note "bandiere" di tutti i tempi. Nel corso della sua carriera ha sempre militato nel Milan, squadra nella quale ha giocato per venti stagioni (dal 1977 al 1997) di cui quindici da capitano, divenendone il secondo calciatore con più presenze sia per quanto riguarda il campionato che le coppe europee. Con i rossoneri ha vinto sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, tre Supercoppe UEFA e quattro Supercoppe italiane; insieme ai compagni di reparto Mauro Tassotti, Paolo Maldini e Alessandro Costacurta ha composto una delle migliori linee difensive della storia del calcio che ha consentito al Milan di stabilire il record di partite consecutive senza sconfitta (58) nei cinque principali campionati europei (dal 26 maggio 1991 al 14 marzo 1993).Con la nazionale italiana, nella quale ha militato per tredici anni vestendo la fascia di capitano dal 1991 al 1994.

Classificatosi al secondo posto nel 1989 nella classifica del Pallone d'oro dietro al compagno di squadra Marco van Basten, nel 2004 è stato incluso nella FIFA 100, la lista dei 125 più grandi giocatori viventi stilata da Pelé e dalla FIFA in occasione del centenario della federazione, e nel 2013 è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano. Occupa la 19ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata dalla rivista World Soccer. Il 16 dicembre 1999, in occasione della festa organizzata per celebrare i cent'anni del Milan, è stato eletto dai suoi tifosi "Milanista del secolo", cioè il giocatore più rappresentativo nella storia rossonera. È risultato 17º nell'UEFA Golden Jubilee Poll, un sondaggio online condotto dalla UEFA per celebrare i migliori calciatori d'Europa dei cinquant'anni precedenti.

Per partecipare all'incontro è necessario essere in possesso del pass che viene rilasciato dalla Libreria La Feltrinelli point di Arona acquistando una copia del libro.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0322 240620 o scrivere ad [email protected]it.