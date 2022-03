Nessun Iframes

GOZZANO- 30-03-2022-- Sono stati consegnati alle RSA di Gozzano e Orta San Giulio dei concentratori d’ossigeno donati dalla Fondazione Rotary.

Di fronte all’aumento delle infezioni in Italia e alle molte problematiche connesse, il Rotary e il Governo degli Stati Uniti, attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti d'America per lo sviluppo internazionale (USAID), hanno promosso un impegno comune per sostenere la risposta del Paese al COVID-19.

Nell’ambito della partnership di 18 mesi, l’USAID elargirà 5 milioni di dollari alla Fondazione Rotary – l’ente filantropico del Rotary, per favorire la risposta alla pandemia dell’Italia, preparare le comunità per future pandemie e affrontare l’impatto sociale ed economico a lungo termine del COVID-19.

La collaborazione tra la Fondazione Rotary e l’USAID ci fornirà risorse e competenze preziose per contribuire a rendere le nostre iniziative più impattanti e sostenibili.

“In questo contesto, ha dichiarato Luca Valenti il presidente del Rotary Club Orta San Giulio, il nostro club ha individuato due RSA sul proprio territorio a cui donare due concentratori d’ossigeno acquistati con i fondi messi a disposizione del Club dalla Fondazione Rotary e dall’USAID, le apparecchiature sono state consegnate a Antonio D'Emidio, vice presidente del Centro Anziani Ven. Padre Picco di Gozzano e a Milena Colle in rappresentanza della Fondazione Opera Pia SS Bernardino e Marta di Orta San Giulio".