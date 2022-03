Nessun Iframes

GOZZANO – 30-03-2022 -- Venerdì 1° aprile tornerà il cinema a Gozzano dopo quasi quarant’anni. Nel salone della SOMSI, luogo storico dell’arte cinematografica del paese visto che ci sono cronache che attestano l’effettuazione di proiezioni a partire dal 1909. Sarà in cartellone il Film Un Palmo sotto l’Ombelico del regista Nanni Vallino, l’unico girato interamente a Gozzano. L’ingresso sarà gratuito, con obbligo di green pass rafforzato e mascherina Ffp2. Si consiglia la prenotazione al numero 338-3970302 o alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Abbiamo parlato di questa storica occasione col Presidente della SOMSI, Floriano Negri, tra l’altro tra gli interpreti di Un Palmo sotto l’Ombelico, che ci ha raccontato come rinasce e proseguirà il progetto cinema a Gozzano (FAB)