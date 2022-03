VALSTRONA -30-03-2022-- Nonostante l'arrivo della pioggia, le squadre Aib oggi hanno continuato ad operare sul grosso incendio che da sabato 26 marzo, imperversa in Val Strona. Oltre 50 gli ettari di vegetazione (tra alberi di latifoglie e pascoli) andati distrutti nel rogo che รจ sconfinato sino in Val Sesia e nella zona di Quarna. Le fiamme sono sostanzialmente domate, ma i volontari Aib restano al lavoro per le operazioni di bonifica e per scongiurare una ripartenza. In attesa che la pioggia dia un'ulteriore aiuto. Relativamente agli altri incendi divampati nel territorio del VCO in questi giorni, sono tutti da ritenersi chiusi.

Nessun Iframes