Nessun Iframes

POGNO - 31-03-2022 -- Il sindaco di Pogno Maria Eliana Paracchini ha firmato un'ordinanza con la quale si vieta l'utilizzo dell'acqua potabile erogata dalla rete pubblica per usi diversi da quello civile-domestico o per attività non strettamente necessarie, sino al normalizzarsi della situazione di siccità di questo periodo. L'ordinanza è pubblicata sul sito del Comune.