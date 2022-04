Nessun Iframes

PELLA - 01-04-2022 -- A Pella con l’inizio del mese di aprile, e sino al 30 novembre, ritorna la regolamentazione dei parcheggi a pagamento.

Tariffe differenti, ovviamente, a seconda che si tratti di autovetture o di camper e carrelli; nello specifico il comune comunica che per le auto la tariffa oraria è di € 1.30 e quella giornaliera di € 10, per camper e carrelli, invece, la tariffa oraria è di € 2 mentre quella giornaliera è di €15.

I parchimetri accettano solamente pagamenti con monete o carte elettroniche, in piazza Donatori del Sangue, invece, il parchimetro accetta anche banconote ma non eroga il resto.

Gli abbonamenti, che si richiedono in comune, sono riservati a possessori, locatari di seconde case e ai concessionari di ormeggi a Pella.

Ci sono particolari categorie di utenti che godono dell’esenzione, in particolare sono esenti dal pagamento dei parcheggi i residenti che hanno il tagliando di colore giallo e le persone che prestano attività lavorativa a Pella che hanno il tagliando rosso la cui validità è dal lunedì al venerdì e ha durata annuale.

Per avere i tagliandi succitati, e fruire quindi delle esenzioni, bisogna rivolgersi al comune con l’apposito modulo e i documenti del veicolo.

In caso di sostituzione dell’autoveicolo è necessario restituire il tagliando con la vecchia targa e presentare i documenti della nuova vettura per avere il nuovo tagliando. I tagliandi devono essere sempre esposti obbligatoriamente all’interno delle auto in sosta.