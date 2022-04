Nessun Iframes

GRAVELLONA TOCE – 01-04-2022 -- Il Sindaco di Gravellona Toce ha annunciato che anche sul Rio Granerolo proseguono i lavori di sistemazione dell'alveo così come sul Rio Inferno. Inoltre, nei giorni scorsi è stato approvato il progetto esecutivo per la pulizia dell'alveo dello Stronetta, per le quali sono aperti i termini per la presentazione delle offerte da parte delle ditte fino al 7 aprile.

Foto via Fb