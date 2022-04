Nessun Iframes

OMEGNA - 04-04-2022 -- Sono stati inaugurati sabato 2 aprile ad Omegna i nuovi automezzi dei Vigili del Fuoco Volontari del Vco acquistati con il progetto “Soccorso Sicuro”, con il contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Vco e 74 comuni del Vco.



“Soccorso Sicuro” è un progetto dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Sezione del Vco per l’acquisto di 9 autopompe destinate ai distaccamenti di Baceno, Cannobio, Gravellona Toce, Macugnaga, Omegna, Santa Maria Maggiore, Stresa, Varzo e Villadossola. Dopo 5 anni di lavoro l’obiettivo è stato raggiunto, i nuovi automezzi sono stati acquistati. Si tratta di nuovissimi mezzi moderni in grado di trasportare 2.200 litri di acqua e di affrontare strade di montagna.

L’evento, messo a punto dall’Amministrazione comunale omegnese, dalla Protezione Civile e dal Comando di Polizia Locale, ha visto la partecipazione di una serie di illustri Autorità a cominciare dai Sindaci dei 74 Comuni dell’intero territorio provinciale e dal Vescovo Franco Giulio Brambilla che ha benedetto gli automezzi.



I nuovi mezzi sono stati esposti in piazza Beltrami. Contestualmente al Teatro Sociale si è svolta la conferenza “Progetto Soccorso Sicuro”. Poi i nuovi mezzi hanno sfilato per le vie del centro con la Fanfara Bersaglieri Valdossola. Alle 12.30, davanti al Comune, benedizione dei mezzi da parte del Vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla e taglio del nastro in Largo Vittorio Cobianchi.

Cosi il sindaco di Omegna, Paolo Marchioni: "Grazie alla spettacolare fanfara dei bersaglieri ed ai volontari dei VVF del Vco".



Per i bambini dai 3 ai 12 anni, nei giardini di Piazza Martiri della Libertà si è svolta “Pompieropoli” dove si sono potuti cimentare in prove di coraggio per diventare Pompieri per un giorno.

Foto e video di Raffaella Andreoletti

