GRAVELLONA TOCE – 04-04-2022 -- La Giunta comunale di Gravellona Toce ha approvato gli elaborati di progetto e l’atto di indirizzo per l'affidamento della manutenzione del verde della città per i prossimi 3 anni, con opzione di rinnovo per i successivi tre. Il quadro economico del primo triennio è di 176mila euro.

È previsto che le ditte che parteciperanno alla gara dovranno anche proporre la progettazione, e la successiva effettuazione dei lavori di sistemazione paesaggistica, delle 2 rotonde che si trovano su corso Milano, la prima all'uscita della galleria del Bocciol e la seconda all'incrocio con via Cirla.

Il Sindaco Gianni Morando precisa che “le ditte dovranno proporre e realizzare un progetto che su una delle 2 rotonde dovrà avere come tema la lavorazione della pietra, per rendere omaggio alla secolare tradizione di lavoro degli scalpellini gravellonesi; sulla seconda abbiamo lasciato la possibilità di proporre un tema libero a scelta del proponente che ci auguriamo possa esprimere la sua creatività in modo apprezzabile. Attraverso l'uso della pietra e di opportune piantumazioni, principalmente arbustive, e il mantenimento di una parte a prato verde, sarà un piccolo ma importante punto messo a segno per il decoro cittadino e per la ricerca di quella di bellezza a cui tutti abbiamo il diritto, e forse anche il dovere, di tendere il più possibile. A breve la pubblicazione della gara da parte della Provincia in qualità di stazione appaltante.”