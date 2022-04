Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO – 04-04-2022 -- Si è svolto nei giorni scorsi un viaggio artistico-culturale per i ragazzi delle scuole di Orta San Giulio. “Dell’Arte Contagiosa”, questo il nome del viaggio proposto dall’Associazione Arte in Scena con l’interpretazione si Marina Mariotti, che propone in chiave teatrale i Canti dell’Inferno della Commedia Dantesca agli studenti di diciannove scuole Piemontesi.

Ai giovani studenti di Orta è stato presentato il XII Canto riguardante "Il Flegetonte e i Centauri" lo scorso 31 marzo. Altri due comuni del novarese sono stati coinvolti: il 1° aprile a Garbagna Novarese presso la Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo è stato illustrato il XV Canto; il 3 aprile gli studenti di Agrate Conturbia hanno viaggiato nel XVIII Canto tra i peccatori fraudolenti nella Chiesa parrocchiale di San Vittore.