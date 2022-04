Nessun Iframes

GOZZANO -04-04-2022 -- Si è chiusa domenica 3 aprile la 34esima edizione della "Mostra della Camelia" di Gozzano. Ringraziamenti e riconoscimenti da parte dell'amministrazione comunale ad organizzatori e partecipanti.



Per quanto riguarda i partecipanti: primo posto per "La leggerezza della danza" di Gigliola Graifimberghi ed Edilia Simoni. La motivazione sancisce “Per l’originalità, la scelta dei colori e dei materiali”. Secondo gradino del podio per Camilla Riu, mentre terzo posto per Silvana Bellosta. Riconoscimento speciale alla Memoria del Professor Bruno Caraffini (dal cui suggerimento è nata la mostra) e, altro riconoscimento speciale, alla ditta OMBG. Riconoscimento a tutti i volontari che si sono impegnati per la rassegna. Appuntamento al prossimo anno per la 35esima edizione.