OMEGNA/PETTENASCO - 05-04-2022 -- Profondo cordoglio a Pettenasco e nel territorio cusiano tutto per l’improvvisa scomparsa a soli 64 anni di Marcella Tabozzi il cui funerale sarà celebrato oggi, martedì 5 aprile, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Pettenasco.



Marcella è sempre stata molto attiva nel mondo del volontariato e nessuno dimenticherà mai quanto ha fatto con costanza e passione e grande impegno nell’associazione Kenzio Bellotti di Omegna che da anni opera attivamente a sostegno dei più fragili.



“ Marcella è stata una colonna dell'associazione da sempre -commenta Daniele Piovera, presidente della Kenzio Bellotti. Lei, insieme alla sorella Paola, non ha mai mancato quando c'era bisogno: con la pioggia, con la neve, con il sole, con il caldo…Marcella è stata sempre presente e la sua disponibilità non è mai mancata nelle varie iniziative. Tifosissima della Fulgor, ha girato l'Italia per i colori rossoverdi. E’ chiaro che mancherà tanto, mancherà sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista organizzativo perché lei non è mai stata una volontaria solo ‘sulla carta’, è sempre stata molto attiva all'interno della vita dell'associazione. Sicuramente la Kenzio Bellotti continuerà la sua attività benefica anche per onorare il suo ricordo e ora stiamo studiando un’iniziativa che possa ricordarla.”

Anche Mauro Romagnoli, sindaco di Pettenasco, ricorda Marcella Tabozzi soffermandosi, in particolare, sull’importante valore sociale e umano della sua attività di commerciante che svolgeva a Pettenasco dove abitava con la famiglia: “Il negozio che un tempo si chiamava ‘Sciura Maria’ ha sempre avuto la peculiarità di offrire alla comunità una gamma di prodotto molto vasta. La signora Maria con la figlia Elena gestirono per lungo tempo questo negozio sino all’avvento di Marcella e Paola che mantennero le caratteristiche originali dando un servizio eccellente a tutta la loro clientela. Grande il servizio fornito a domicilio alle persone anziane che per motivi di salute non possono recarsi al negozio. Marcella Tabozzi è stata per lunghi anni dirigente della Pettenasco Nostra che ha seguito con competenza e passione; passione che ha sempre messo al servizio del mondo associativo lasciando un vuoto incolmabile.”

r.a.