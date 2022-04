Nessun Iframes

SORISO/GOZZANO – 06-04-2022 – Davide Arati, giovane commerciante di Gozzano, ci ha mandato le bellissime foto che potete vedere nella gallery della sua ultima escursione naturalistica.

Già protagonista lo scorso inverno della salita a piedi lungo i vecchi sentieri fino alla vetta del Mottarone, Davide questa volta, con gli amici Vincenzo e Roberto, ha raggiunto domenica quella del Monte Fenera. Partiti alle 8.30 dalla Fontana di Preuv a Soriso i tre amici hanno percorso il sentiero 799 del CAI di Borgomanero verso la Bertagnina, poi hanno proseguito lungo il 791, accompagnati da un tempo sempre nuvoloso che non gli ha impedito di scorgere dall’alto i paesi di Zuccaro, Rastiglione, Piana dei Monti, Celio al di sopra della galleria della Cremosina. Successivamente hanno imboccato il 765 detto Rasco-Colma fino alla vetta del Fenera da cui si può ammirare la cima del Monte Barone, Borgosesia e il suo fiume. Cinque le ore di cammino con arrivo in vetta alle 13.20. La giornata è proseguita, dopo la discesa fino a Colma con un pranzo conviviale al Circolo prima del rientro alla loro auto a Soriso.

"Il sentiero era pulito e con poco fango nonostante un terreno molto argilloso. In tutto abbiamo camminato 9 ore – spiega Davide - Un itinerario bello e non difficilissimo che consigliamo a tutti gli appassionati di montagna in queste giornate primaverili. Non dimentichiamo anche l’importanza storica di questi cammini, sono infatti chiamati “i sentieri ribelli” perché, nei secoli sono stati calpestati prima dalle popolazioni celtiche, poi da Fra Dolcino e infine dai partigiani durante la Resistenza". (FAB)

Nessun Iframes