OMEGNA – 06-05-2022 -- Un gruppo di storici esponenti di Fratelli d’Italia Omegna, tra i quali si annoverano Luigi Songa, Federica Pozzi e Giuseppe Formigoni, ha scelto di autosospendersi dal partito.

Il tutto almeno fino al 12 giugno, data delle prossime elezioni amministrative. In una conferenza stampa convocata ad hoc, sono state esposte le ragioni di questa scelta. “Alla luce delle notizie che leggiamo sui quotidiani locali e sui social vogliamo ribadire che non tutti i componenti di Fratelli d’Italia Omegna appoggiano il candidato sindaco del centro destra – spiegano”.

“Noi siamo fedeli alla parola espressa a fine settembre – proseguono. Infatti eravamo e siamo tuttora contrari alla candidatura del sindaco uscente ma non contro un sindaco espresso dalla Lega. Salvo poi apprendere che uno di noi ha preso contatti con la Lega per trattare. Purtroppo abbiamo constatato che i nostri politici di riferimento sul territorio non ci hanno ascoltato né tantomeno incontrato dopo che avevamo espresso la volontà di un incontro di persona - rimarcano. Siamo rammaricati del metodo usato per le dimissioni di Luigi Songa, già coordinatore di FdI nel VCO. A nostro parere infatti Luigi ha lavorato bene sul territorio e ha fatto crescere la base di FdI: basti evidenziare il fatto che già cinque anni fa alle elezioni amministrative di Omegna abbiamo ottenuto quasi l’8 % quando il partito a livello nazionale non aveva ancora raggiunto i risultati attuali - rilevano. Ad ogni modo ci teniamo a sottolineare che non abbiamo nulla da dire riguardo alla nomina di Davide Titoli, neo coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. Pertanto ci autosospendiamo dal partito perché per noi è importante mantenere la parola data: per noi la stretta di mano vale ancora qualcosa e la nostra dignità non è in vendita per nessuna poltrona. Infine - concludono - lasciamo liberi i nostri elettori per il voto ormai imminente: siamo certi che voteranno secondo coscienza e con buon senso”.