OMEGNA – 06-04-2022 -- Sono tre gli appuntamenti di “Passio” nel Cusio tra fede, cultura e musica con i monaci di Germagno, Franco Cardini e il Requiem di Mozart.

Si inizia domani, 7 aprile con una “giornata monastica” in città con i monaci di Germagno. I monaci benedettini offriranno, negli ambienti della Collegiata di Sant’Ambrogio e dell’Oratorio nuovo Sacro Cuore, una giornata di preghiera e meditazione. Sarà possibile anche condividere la consumazione dei pasti con i monaci. Per partecipare è necessario prenotare al numero 3421627648.

Venerdì 8 aprile ci sarà l’incontro pubblico “ROMA, Quando la fede si fa arte e cultura: l’Europa cristiana delle città e delle cattedrali” di Franco Cardini, storico, saggista ed editorialista. Introduzione e conclusioni sono affidate al vescovo di Novara mons. Franco Giulio Brambilla, e momenti di meditazione musicale sono offerti dal coro dell’Istituto della Cappella Musicale del Duomo di Novara diretto da Paolo Monticelli. L’appuntamento è per lee ore 20.45 presso la Collegiata di Sant’Ambrogio di Omegna. Per accedere occorre essere muniti di super green pass e di mascherina FFP2. L’evento viene trasmesso anche in diretta live-streaming sul canale YouTube di Passio Novara.

Ultima tappa di “Passio” nel Cusio sarà sabato 9 aprile con il Requiem di Mozart, alle ore 20.45 nella Collegiata di Sant’Ambrogio. La Messa da Requiem K 626 sarà eseguita dalla corale San Gregorio Magno e dall’Orchestra dei Colli Morenici, diretti da Mauro Trombetta, con i solisti Annarita Taliento (soprano), Giorgia Gazzola (mezzo-soprano), Danilo Formaggia (tenore), Michele Antonetti (basso). Per accedere è necessario presentare il super green pass e indossare mascherina FFP2.

Crediti foto: www.passionovara.it