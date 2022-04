Nessun Iframes

PETTENASCO - 07-04-2022 -- Nei giorni scorsi vi abbiamo dato conto dell’allarme bomba che nel pomeriggio di domenica 3 aprile ha creato apprensione a Pettenasco.

A seguito del ritrovamento di un oggetto che aveva tutta l’aria di essere un rudimentale ordigno, nel comune cusiano sono intervenuti i carabinieri della stazione di Orta San Giulio i quali, dopo aver chiuso l’area per garantire la sicurezza, hanno provveduto a chiamare gli artificieri che hanno poi appurato la non pericolosità dell’oggetto che si è, infatti, rivelato essere inoffensivo in quanto privo di innesti esplosivi.



Questo grave gesto di procurato allarme non ha ovviamente lasciato indifferente l’amministrazione comunale di Pettenasco che in un comunicato stampa stigmatizza con fermezza l’accaduto.



“L’amministrazione comunale, congiuntamente con il gruppo di minoranza, esprime il proprio sdegno per lo spregevole gesto di procurato allarme della scorsa domenica. In questi momenti in cui tutti cerchiamo di trovare in noi forza e determinazione per superare le difficoltà quotidiane, questi gesti risultano

incomprensibili., provocatori, riprovevoli e per questo vanno decisamente stigmatizzati.

È importante cogliere questo evento negativo come stimolo a riflettere, tutti insieme, sul senso di questi gesti, così da favorire la crescita e la diffusione di un maggiore senso civico e di rispetto per tutta la Comunità. Con l’occasione di questo comunicato, ringraziamo il c.te della stazione carabinieri e i suoi collaboratori, ai quali dobbiamo collaborazione e vicinanza, che ci hanno dato assistenza in questa emergenza, e per quanto hanno disposto oggi a livello investigativo e di controllo sul territorio".

r.a.