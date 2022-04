Nessun Iframes

OMEGNA – 08-04-2022 -- Canottieri for the community, brand della Canottieri Omegna che continua a promuovere iniziative solidali a favore del territorio, nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro” organizzato dal Ministero della Transizione Ecologica, ha ricevuto alcune piante consegnate dai Carabinieri Biodiversità, tra cui un esemplare dell’albero Falcone, una varietà di ficus creato per duplicazione del famoso albero che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato nel 1992 dalla mafia.

Si tratta di un unicum nella zona! Le piantine, messe a dimora, contribuiranno a formare un grande bosco diffuso dal nord al sud del paese: inoltre ogni piccolo albero è geo-localizzato e la sua posizione sarà condivisa su una mappa digitale visibile sulla piattaforma web del progetto che monitorerà la crescita e lo stoccaggio di CO2. Anche il piccolo spazio verde di Canottieri Omegna, prendendosi cura di “Un albero per il futuro” e dell’albero Falcone, concorrerà a sottolineare l’importanza della salvaguardia ambientale e il valore dell’impegno sociale.

