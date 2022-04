Nessun Iframes

ARMENO - 11-04-2022 -- Allarme cinghiali ad Armeno. Lo ha comunicato l'amministrazione comunale sul sito dell'Ente.

Negli ultimi giorni infatti, in diverse zone del paese, sono state segnalate presenze copiose di cinghiali, anche vicino alle abitazioni. La loro presenza massiccia diventa un vero problema di sicurezza oltre a causare ingenti danni alle colture e ai pascoli degli agricoltori. "Per questa preoccupante criticità - sottolinea l'amministrazione - si è provveduto interpellare il funzionario regionale assegnato alla Direzione Segretariato Generale, in distacco presso la Provincia di Novara ufficio Caccia e Pesca, l'Assessore Regionale all'agricoltura e l'ATC NO1 per sollecitare interventi mirati al contenimento della fauna selvatico".