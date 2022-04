GRAVELLONA TOCE - 11-04-2022 -- Il benessere del corpo ma anche dell’anima, uno stato psicofisico che, in tempi difficili come questi, è più che mai indispensabile ricercare e trovare. Ha un approccio innovativo, improntato sull’individuo e sulla persona, il servizio del centro benessere BeautySpa di Gravellona Toce.

Attività nata la scorsa estate, in piena pandemia (“per scelta - precisa la titolare, Marilena Bernardini - perché crediamo fortemente in questo progetto”), nei mesi è cresciuta ritagliandosi le attenzioni di una clientela che, proveniente non solo dal circondario, sceglie questo servizio. “Perché è di qualità e fare stare bene – spiega Magda Verazzi, manager della spa –. Il nostro non è un centro estetico, ma offre un’esperienza a più ampio raggio. Oltre ai trattamenti ci sono le specialità dell’idroterapia tipiche di una spa, ma anche la presenza di un nutrizionista e di varie discipline olistiche: aromaterapia, ayurveda, cristalloterapia...”.

Il tutto nel rispetto dell’intimità e della privacy e in piena sicurezza, come ci tiene a sottolineare la dottoressa Bernardini. “Già nel distribuire e progettare gli spazi siamo stati attenti a pulizia, igiene, sicurezza e riservatezza. Abbiamo curato i dettagli, sia per la qualità del servizio, sia per la gradevolezza dell’esperienza”.

Un grande negozio dismesso al piano terra di un condominio di corso Liberazione è stato interamente rifatto “anche con l’obiettivo di dare nuovi posti di lavoro e di far lavorare le imprese locali”. All’ingresso la parete retrostante la reception, illuminata da un antico lampadario in gocce di cristallo, è arredata con una speciale carta da parati antibatterica su cui è stato stampato un motivo floreale orientaleggiante. Dalla hall si accede alla sala relax dove, accomodati su due poltrone ergonomiche tra luci soffuse, immagini e suoni d’atmosfera trasmessi da un maxischermo, i clienti attendono di entrare in sala massaggi, o nei locali che ospitano idromassaggio, hammam, sauna o doccia emozionale.

“Chi viene da noi lo fa per sentirsi coccolato e perché ha un’assistenza personalizzata – spiegano proprietaria e responsabile –. Ascoltiamo i clienti, capiamo le loro esigenze, suggeriamo trattamenti e terapie e creiamo un percorso di salute ed emozionale personalizzato, che potranno ritrovare la prossima volta che verranno. Chi viene non si pente e ritorna con piacere”.

BeautySpa è un’attività slegata dalla farmacia, ma che ha una filosofia comune. “Quella del cliente, quanto mai d’attualità in un periodo in cui, causa pandemia, le persone si sono dovute isolare – rimarca la dottoressa Bernardini –. Già la farmacia è stata pensata per accogliere le persone e offrire loro consigli, consulenza e servizi, non solo per distribuire i farmaci prescritti. La spa è un passo in più e ne siamo orgogliosi. Siamo farmacisti da tre generazioni. A nostro papà siamo subentrati io e mio fratello e mia figlia è entrata con noi e prosegue in questa attività”.

Nella foto, da sinistra, Magda Verazzi e Marilena Bernardini.

