Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO - 11-04-2022 -- Dopo la fortunata prima edizione del 2021 torna anche quest’anno, dal 18 al 22 luglio, lo stage internazionale di danza denominato “Orta Danza” , nato dalla collaborazione di Anastasia Pesare e Britta Oling.



Per 5 giorni a Palazzo Penotti Ubertini di Orta San Giulio ci saranno di lezioni di danza classica, moderna, contemporanea, danza di carattere e workshop coreografici con insegnanti da rinomate compagnie internazionali e poi, alla fine di questa bella ed intensa esperienza, come lo scorso anno ci sarà un’ esibizione finale di tutti gli allievi.

Lo stage è rivolto ai bambini dai 7 anni in su con programmi di studio di livello base/intermedio ed avanzato; gli organizzatori precisano che sono previste classi a numero ridotto al fine di garantire qualità dello studio e attenzione ad ogni singolo allievo.



“Orta Danza” nella sua prima edizione ha permesso ad alcuni allievi di volare a New York grazie alle sue borse di studio e anche quest’anno verranno consegnate borse di studio per importanti accademie/scuole nazionali ed internazionali.

Per info e prenotazioni è possibile scrivere una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure si può visitare il sito www.mooov360.it/ortadanza



r.a.

Foto: edizione 2021 di "Orta Danza"