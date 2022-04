Nessun Iframes

OMEGNA – 12-04-2022 -- L’Alveare che dice Si! di Omegna ha festeggiato due anni di attività. È iniziato tutto con una mail recapitata a Palazzo di città il 16 aprile 2020. Il mittente, Manuela Cutrone - ora trapiantata a Ornavasso, ma che per ben vent’anni ha abitato a Crusinallo - , scriveva al Sindaco di Omegna Paolo Marchioni per presentarsi e parlare della rete di acquisto online per creare filiere corte, che aveva messo in piedi già a Ornavasso e a Suna, anticipando che sarebbe stata prossima l’apertura di un nuovo punto di distribuzione proprio negli spazi all’aperto del Forum.

L’iniziativa a “chilometro zero” per promuovere i prodotti tipici della zona è stata subito accolta dal Sindaco, che con entusiasmo si è attivato per pubblicizzarla e far aumentare il numero di iscritti provenienti dal Cusio, così da permettere l’attivazione vera e propria del servizio.

Oggi, a due anni di distanza, anche a Omegna l’Alveare che dice Si! è una realtà con oltre 370 iscritti a cui è proposta a cadenza settimanale una gamma di prodotti del territorio che spazia dalla frutta e verdura ai formaggi, dai prodotti da forno dolci e salati alla pasta fresca, dalla carne ai cibi vegani, dalle uova al latte, dal miele fino ai prodotti di cosmesi naturale e per la pulizia della casa, allargando a cadenza regolare anche a specialità tipiche provenienti da altre regioni d’Italia, come olio, vino, birra, produzioni ittiche, formaggi e agrumi e altro ancora.

« In piena pandemia – ha spiegato una infaticabile Manuela Cutrone – , l’attività è stata sostenuta dal via libera alle vendite di generi alimentari all’aperto autorizzate dal Sindaco Marchioni, che ringrazio unitamente ai referenti del Forum per l’attenzione che hanno saputo prestare a questo vero e proprio progetto di vita. Pur in pochi, nel periodo più “buio” del lockdown nazionale abbiamo sopperito all’emergenza attivando un servizio di consegne a domicilio, mentre da diversi mesi, fortunatamente, siamo tornati alla normale distribuzione che, qui a Omegna, avviene ogni mercoledì sera, dalle 17.30 alle 19. La procedura, che prevede l’iscrizione al sito www.alvearechedicesi.it, consente di acquistare e pagare online con carta di credito (ma sono attivabili anche altri metodi di pagamento) i propri acquisti scegliendo da una ricca selezione di produttori che, fatta eccezione per le selezioni speciali provenienti dagli altri Alveari d’Italia, è dislocata in un raggio di circa 50 km da Omegna passando dalla produzione più vicina, che è quella dell’Apicoltura “Gocce di Miele” di Agrano, alle specialità proposte dell’Agriturismo Arami di Montecrestese, da cui arriva fresca la proposta di latticini, pasta fresca, carni, salumi tipici ossolani, budini, panna cotta, yogurt, burro e molto altro ancora».

Come concluso dal Primo Cittadino di Omegna, Paolo Marchioni: « Insieme all’instancabile Presidente Tarcisio Ruschetti, in una cornice del Forum da poco rinnovata e bellissima, festeggiamo il lavoro di tutti i produttori e allevatori che aderiscono all’Alveare che dice Si!, una comunità di acquisto attenta alla sostenibilità e alle piccole produzioni. Qui davanti a noi c’è la testimonianza reale e concreta che, anche a dispetto di un’emergenza sanitaria che ha stravolto le abitudini di tutti, è possibile attivare gruppi di lavoro per promuovere l’importanza di far crescere agricolture e artigianati locali, anche diffondendo il nesso tra cibo, salute e ambiente per sostenere la lotta allo spreco alimentare. Per questo ringrazio anche il Forum Omegna, che fin da subito ha concesso lo spazio per attivare questa nuova opportunità di crescita e di commercio nella nostra città».

Nella foto, da sinistra: Sindaco Paolo Marchioni, Tarcisio Ruschetti, Manuela Cutrone