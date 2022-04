PETTENASCO - 12-04-2022 -- La Pro Loco Pettenasco Nostra organizza per tutti i bambini e le loro famiglie la “caccia alle uova”, tradizione diffusa nei Paesi del Nord Europa e negli Stati Uniti che si sta sempre più affermando anche nei nostri territori come una delle attività più divertenti del periodo pasquale.



Sabato 16 aprile dalle ore 14 a Riva Pisola, e poi lungo la passeggiata lago lato nord, i partecipanti troveranno tante sorprese, golosità, prove di abilità, laboratori a tema e anche l’esposizione dei disegni realizzati dagli alunni della scuola dell’infanzia di Pettenasco per una vigilia di Pasqua all’insegna del divertimento all’aria aperta.



Per partecipare è necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 345.9760783 entro mercoledì 13 aprile, il contributo è di 5€ e gli organizzatori specificano che in caso di maltempo l’evento sarà annullato.

“Eccoci finalmente al primo evento stagionale dedicato ai bambini e non solo; ancora qualche accorgimento per la situazione pandemica ma trattandosi di una manifestazione all’aperto le regole da seguire non sono molto restrittive. La manifestazione si svolgerà nel tratto nord della passeggiata lago dove ci saranno attrazioni e giochi dedicati ai più giovani nella speranza di riuscire ad offrire loro qualche momento di quella spensieratezza che ormai manca da tanto, troppo tempo -commenta Renato Morea, presidente della Pettenasco Nostra-. E’ sempre più vicina anche la data di domenica 24 aprile, giorno in cui a Pettenasco ci sarà il Giro della Castellania evento sempre molto amato che quest’anno registra un vero proprio record di pre-iscrizioni. Ovviamente i tragici eventi in Ucraina non ci consentono di vivere questi momenti con quella serenità che avremmo voluto -conclude Morea-, non dimentichiamo quello che sta succedendo nel mondo e soprattutto non dimentichiamoci di aiutare chi in questo momento sta soffrendo.”

r.a.