LAGO D’ORTA - 14-04-2022 -- Una Pasqua di speranza per il turismo. Per le festività ormai alle porte, le prime senza restrizioni da due anni a questa parte, il comparto turistico torna a registrare segnali positivi nonostante non si possa parlare di una vera e propria Pasqua di ripartenza, preludio di una stagione turistica brillante e intensa dopo la pandemia, in quanto la guerra in corso ha sparigliato le carte nel modo più atroce e doloroso possibile generando un nuovo clima di generale incertezza e preoccupazione.



Dati buoni arrivano anche dai nostri territori del lago d’Orta e del lago Maggiore: “ La stagione sembra partire bene, tutte le strutture hanno riaperto, si incominciano a vedere alcune auto di stranieri, soprattutto svizzeri e Pasqua, seppur per pochi giorni, segnala il tutto completo -commenta Oreste Primatesta, presidente dell’Unione Turistica lago d’Orta e vicepresidente del Distretto Turistico dei Laghi-. Per l’alta stagione le prenotazioni stanno già arrivando, soprattutto dall’estero. Registro che molte aziende, soprattutto i ristoranti, lamentano la carenza di personale: mancano camerieri, cuochi e anche segretarie, la vicina Svizzera fa concorrenza con paghe molto più alte. Con il Distretto dei Laghi e lo stand della Navigazione Lago d’Orta siamo stati alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) e posso dire di aver riscontrato molto interesse nei confronti dei nostri territori.

Al momento, tra le altre questioni, ci preoccupa anche la siccità che ha fatto abbassare tantissimo il livello del lago portandolo ai minimi storici.”



Primatesta non manca di fare il punto della situazione anche su alcune criticità che si perpetrano da anni: “ Siamo preoccupati perchè da notizie fresche la galleria non ce la fa ad aprire per la stagione, i lavori vanno a rilento… Ho scritto anche al presidente Cirio per chiedere che si interessi presso i vertici dell’Anas affinché intensifichino i lavori anche nel week end dove non lavorano. Gli asfalti sulla 229 interrotti ad ottobre all’ingresso di Pettenasco non sono ripresi e la litoranea verso Orta da Pettenasco necessita la riasfaltatura. All’inizio del mese di maggio, probabilmente giovedì 5, ci sarà un convegno sul turismo con la presenza di Vittoria Poggio, assessore regionale al Turismo , operatori e sindaci del territorio.”

r.a.