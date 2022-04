Nessun Iframes

GOZZANO – 14-04-2022 -- Netta vittoria del Gozzano nel pomeriggio al D’Albertas. La squadra cusiana ha superato nettamente per 3-0 il Saluzzo raggiungendo così la fatidica “quota 45” che, a detta degli addetti ai lavori, dovrebbe garantire la salvezza diretta. Prestazione “monstre” del classe 2004 Lorenzo Sangiorgio (che potete vedere nella videointervista) autore di due reti e del tiro che ha permesso a Cozzari il tap-in del 1-0. La cronaca. L’avvio è a ritmo basso, complice probabilmente i primi veri caldi di questo 2022. Al 10° ci prova Gaboardi che però spara altissimo sopra la traversa: è l’unica azione del Saluzzo nel primo tempo che abbiamo annotato. Al 12° Sangiorgio serve Montesano che calcia al volo: il portiere Virano mette in angolo. Al 20° Costanzo dal limite sfiora il palo. Passano 6 minuti e Sangiorgio dal limite spara una bordata che l’estremo difensore del Saluzzo può solo ribattere e Cozzari è lesto a mettere in rete per l’1-0. Al 34° è Montesano a centrare per Sangiorgio che al volo batte nuovamente Virano. Si va al riposo. Mister Mauro Briano nell’intervallo decide di sconvolgere la formazione ed effettua un triplo cambio, escono Andretta, Pucinelli e gentile entrano Kielling, Sina Filho e Fink Hassan. Il Saluzzo sembra trarne giovamento, si riversa in attacco e trova quattro corner consecutivi, ma solo una volta deve sventare Vagge. Al 60° il Gozzano torna in cattedra: Cozzari viene atterrato al limite mentre è lanciato a rete da Carli che viene solo ammonito in quanto non ultimo uomo. Al 67° il capolavoro di Sangiorgio che dal centro dell’area calcio a giro sul palo alla sua destra e batte ancora il povero Virano, è il 3-0 che chiude definitivamente la partita. Resta da segnalare un solo episodio: all’82° doppia traversa del Gozzano prima di Cozzari poi di Rao sulla ribattuta. In entrambe le occasioni il pallone rimbalza nei pressi della linea di porta, il guardalinee sembra correre verso la metà campo assegnando il gol, ma l’arbitro, signor Teghille di Collegno fa proseguire. Una situazione che, con un’altra situazione di punteggio, avrebbe fatto parecchio discutere. Finisce 3-0 dopo 2 inutili minuti di recupero coi giocatori di casa che escono tra gli applausi del pubblico presente. Ancora una volta molto scarso, va detto. Ora qualche giorno di riposo per la Pasqua, e il cammino del Gozzano riprenderà domenica 24 a Tortona contro il Derthona. (FAB)



Gozzano - Saluzzo 3 – 0 (2-0)



MARCATORI: 26° M. Cozzari (G), 35° L. Sangiorgio (G), 67° L. Sangiorgio (G)



AMMONITI: 31° Gaboardi (S), 60° Carli (S), 75° Gemelli (G)



GOZZANO: A. Vagge SV, M. Di Giovanni 6,5 (84° Faye SV), A. Bane 7, R. Gemelli 6,5 (90°+1 Ballarini SV), D. Ciappellano 6,5, A. Montesano 6,5, S. Pennati 6,5 (60° Rao 6), E. Castelletto 6,5, P. Costanzo 6, M. Cozzari 7, L. Sangiorgio 8 (75° Molinari 6)

A disposizione: E. Ujkaj, M. Italiano, N. Caraglio, F. Paoluzzi, M. Gassama

All: Massimiliano Schettino 6,5



SALUZZO: R. Virano 5, M. Cinquemani 5, N. Bedino 5(60° Thiam 5,5), A. Caldarola 5, G. Carli 5, M. Andretta 4,5 (46° Fink Hassan 5,5 ), M. Greco 5, F. Mazzafera 5, G. Gaboardi 5 (70° Crudo SV), V. Pucinelli 4,5(46° Kielling 5), M. Ientile 4,5 (46° Sina Filho 5,5)

A disposizione: L. Lancellotti, A. Pittavino, R. Agostini, S. Clerici.

All: Mauro Briano 5



Arbitro: signor Vittorio Emanuele Teghille 6 di Collegno



Guardalinee: Francesco Macchi 6 di Gallarate e Luigi Fabrizio d’Orto 6 di Busto Arsizio.



Note: Tempo bello, temperatura gradevole. Terreno in buone condizioni. Spettatori circa 70. Angoli Gozzano: 6, Saluzzo: 4. Recupero 2 minuti per ciascun tempo.

