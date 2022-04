Nessun Iframes

PETTENASCO - 15-04-2022 -- Da venerdì 15 e sino a lunedì 18 aprile, per il settimo anno consecutivo, la croce del Monte Barro di Pettenasco, posta su iniziativa del Gruppo Alpini sulla vetta più alta del Monte chiamata "muntagnin dal zicar”, sarà illuminata grazie ai ragazzi del gruppo A&Team che anche in questo 2022 si sono adoperati per rinnovare questa bella e significativa tradizione del periodo pasquale.



Quella dell’illuminazione della croce del Monte Barro è un’iniziativa semplice e sincera che proprio grazie alla sua genuinità ha sempre toccato il cuore di tante persone; quella luce che con delicata fermezza “rompe” il buio vuole celebrare la pace ed è un messaggio di speranza per un domani migliore e sempre lei, quella semplice luce che mira a cercare i lontani e a promuovere sentimenti di fratellanza, di unione e condivisione, è -se ben compresa nel suo significato più profondo- un’occasione speciale per dialogare con la parte più autentica della nostra interiorità.



Ecco allora che proprio in questo momento storico particolarmente difficile e doloroso nel quale molte persone stanno sperimentano pessimismo e disfattismo, senso di abbandono, di rinuncia, di rassegnazione e di desolazione, i ragazzi del gruppo A&Team hanno voluto illuminare per Pettenasco -e idealmente per modo intero- la croce del Monte Barro con l’auspicio che quella luce riesca a infondere coraggio, consolazione e fiducia.

r.a.