OMEGNA – 19-04-2022 -- Tra le tante iniziative della città di Omegna per sostenere il popolo ucraino c’è “Bicincittà”: una pedalata con cadenza annuale, questa volta per la Pace in Ucraina. L’evento sportivo, aperto a grandi e piccini, servirà per raccogliere fondi. Si terrà nel pomeriggio di lunedì 25 aprile, il giorno della Liberazione, con partenza da Piazza Martiri della Libertà. Si potrà acquistare la T-shirt “Bicincittà” con un contributo minimo di 10 euro.

Alle ore 12,30, invece, presso il Pala Bagnella si terrà il pranzo solidale – organizzato dalla Pro Loco di Omegna con l’Associazione Kenzo Bellotti e alcune aziende – sempre a sostegno dell’emergenza Ucraina. Acquistando un biglietto si potrà anche offrire un “pranzo sospeso”. Per le prenotazioni telefonare al numero 3493305075.