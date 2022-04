Nessun Iframes

CASALE CORTE CERRO – 19-04-2022 -- Una camminata non competitiva per le vie del paese si terrà giovedì 28 aprile alle 20 a Casale Corte Cerro. Partirà dal piazzale della Chiesa e sarà di circa 6 km per gli adulti e di 1 km per i bambini. Le premiazioni saranno in ricordo di Fiorenzo Ranghino per i primi classificati cat. Maschile; Ferdinando Melloni per le prime classificate cat. Femminile; Amleto Vignadocchio per i primi classificati dei bambini. Ci sarà anche un premio per il gruppo più numeroso.

L’iscrizione si potrà effettuare in loco, il giorno dell’evento. Il costo è di 3 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini. L’intero ricavato verrà devoluto in beneficienza. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco e dalla Parrocchia di San Giorgio.