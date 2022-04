Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO -20-04-2022 -- Si sono svolte sabato 16 aprile, nella sala di rappresentanza del Comune di Orta San Giulio, si sono svolte le premiazioni di società ed atleti meritori dei territori di Novara e del VCO per le specialità Raffa e Paralimpica per la stagione 2021 e nell’occasione sono stati altresì consegnati dei premi speciali a società e tesserati che si sono distinti nelle loro attività, non solo nella stagione da poco conclusa.

A consegnare i premi il presidente regionale F.I.B. Claudio Vittino e il vicepresidente Giorgio Roetto.

Molto emozionante è stata la premiazione del G.S. La Bocciofila di Borgomanero per i suoi 120 anni di storia e, in particolare, il momento della consegna del premio alla vedova di Giampiero Medina, presidente per 25 anni della Bocciofila di Borgomanero -sodalizio storico delle bocce piemontesi- che negli ultimi anni tanto si era prodigato con entusiasmo, passione e lungimiranza, per il rinnovo e per la promozione delle varie specialità, in particolare le bocce paralimpiche.

L’auspicio, fanno intendere Comitato, è che giornate di festa come quella dello scorso 16 aprile possano diventare una bella tradizione di condivisione per celebrare i successi, e non solo, di tutto il territorio.

Di seguito ecco l’elenco premiati e motivazioni:

1. Bocciofila Possaccio SSD Pedemontana srl, Campioni d’Italia a Squadre Juniores 2021; 4^ classificata ai Campionati Italiani di serie A; 2^ classificata Campionati di promozione Italiani a Squadre 2^categoria.



2. Dario Mazzolini Presidente della Società Possaccio SSD Pedemontana srl, per il lavoro svolto in questi incredibili 3 anni, che ha portato la sua Società e di riflesso il Piemonte, ai vertici della Specialità Raffa in Italia.



3. G.S. La Bocciofila Borgomanero per i 120 anni di attività come Società Storica dello Sport Bocce Piemonte e Nazionale.



4. G.S. La Bocciofila Borgomanero per l’impegno nella promozione e divulgazione delle attività paralimpiche, in particolare con il progetto CIP “Noi come voi nello Sport nessuno è diverso” e nel progetto ANSMES di cui è affiliata “2021 lo Sport abbatte i muri”



5. Bocciofila Vertese A.S.D. di Omegna per l’impegno nella promozione delle specialità Juniores, Femminile e Paralimpiche sul territorio del V.C.O.



6. Bocciofila ANPI Crusinallo A.S.D. di Omegna per l’impegno nella promozione delle specialità Juniores e Paralimpiche sul territorio del V.C.O



7. Roberto Mazzolini Atleta e Capitano della Squadra Juniores Campione d’Italia, per i risultati sportivi oltre che a squadre, anche individuali (due secondi posti ai Campionati Italiani Juniores 2021) che ne fanno il miglior atleta Juniores 2021 del Piemonte.



8. Postumo a Giampiero Medina per più di 20 anni Presidente di G.S. La Bocciofila di Borgomanero per i risultati sportivi sia come atleta che come dirigente nella specialità raffa e nell’impegno nella promozione delle specialità Paralimpiche.



9. Moreno Minuzzo Responsabile Giovanile dei territori di Novara e del V.C.O. che con impegno e dedizione è diventato colonna portante della realtà juniores raffa partendo dalle scuole fino ai primi tiri nei bocciodromi.



10. Ex equo miglior atleta femminile raffa Piemonte 2021 a Natalia Combi e Claudia Lomazzi, per le donne non è facile emergere ed essere riconosciute in uno sport prettamente maschile ma i vostri risultati sportivi sono da esempio a tutte le donne soprattutto giovani che si può avere successo anche nella pratica di questo sport.



11. A.S.D. B. Mezzetti-Belletti di Galliate per l’impegno nella promozione e divulgazione delle specialità paralimpiche, in particolare nel 2021 con il progetto CIP “Noi come voi nello Sport nessuno è diverso”



12. Daniele Maulini specialità Bocce HF secondo classificato Campionati Italiani fisici motori categoria standing.



13. G.B. Agrate Conturbia per l’impegno nella promozione della specialità Bocce Paralimpiche nel territorio di Novara.



14. Marco Albertini Presidente della Bocciofila Cannobiese per l’attività promozionale nella specialità Bocce DIR sul territorio del V.C.O.



15. Badino Maria Luisa, per la dedizione e l’impegno nella promozione delle specialità paralimpiche nei territori di Novara e del V.C.O. in particolare per la Boccia e le Bocce D.I.R.



16. Antonio Riva per il contributo costante alla specialità Raffa sia come Dirigente della Società di Possaccio che come monumento vivente di quanto, impegno e talento possono portare ai vertici delle Bocce Mondiali



17. Comune Briga Novarese per il sostegno riconosciuto nella promozione delle nostre attività promozionali e paralimpiche.



18. Comune Borgomanero per il sostegno riconosciuto nella promozione dell’attività paralimpica.



19. Comune Galliate per il sostegno riconosciuto nella promozione dell’attività paralimpica.

Foto: sito Federbocce VCO