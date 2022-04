CASALE CORTE CERRO - 20-04-2022 -- Manca ormai pochissimo all’inizio della festa di San Giorgio, la patronale di Casale Corte Cerro, che torna dopo la lunga assenza causata dall’emergenza sanitaria per COVID-19.



I festeggiamenti, che si svolgeranno da giovedì 21 aprile a domenica 1 maggio, si apriranno ufficialmente domani alle ore 20.30 con la celebrazione della messa d’inizio del triduo di preparazione in chiesa parrocchiale concelebrata dai sacerdoti dell’UPM 15 e presieduta don Franco Bricco - parroco di Gravellona Toce e poi, nei giorni successivi, si avvicenderanno tantissimi appuntamenti -religiosi e non- atti sia a rafforzare e rinvigorire il cammino di fede sia a consolidare il senso di comunità.



Il tendone gastronomico, la corte del vino, le serate musicali, le letture animate, la caccia al tesoro fotografica, il torneo di primi calci, la camminata non competitiva, le funzioni religiose…La festa di San Giorgio in questo 2022 sarà questo e molto altro ancora con tante occasioni di riflessione e condivisione nonché, ovviamente, di divertimento e spensieratezza per grandi e piccini.



Particolarmente significativa, fra le altre, sarà la giornata di sabato 30 aprile quando alle ore 15 al parco delle Rimembranze si terrà l’inaugurazione della panchina blu per la consapevolezza sull’autismo con la partecipazione delle associazioni Dottor Clown e Anffas.



Nel mese di maggio poi sarà ancora a festa a Casale Corte Cerro in quanto ci saranno altri due appuntamenti organizzati dal comitato di San Giorgio, nello specifico sabato 21 maggio ci sarà lo street food del tendone e domenica 22 si svolgerà la sesta edizione del Vespa raduno con inizio alle 9 e pranzo al tendone.



“Son passati tre anni dall'ultima festa, via Roma spoglia di quel suo viavai festoso non sembrava la stessa -commenta don Massimo Galbiati, parroco di Casale Corte Cerro -. Finalmente si torna alla normalità: gli instancabili volontari da giorni stanno preparando tutto a regola d'arte, in attesa del momento in cui si riapriranno le porte. Un ringraziamento speciale per tutto il loro impegno e a chi verrà a festeggiare con noi dico soltanto: vi aspettiamo con gioia”.



Il programma completo della patronale di San Giorgio è visionabile anche sulla pagina Facebook ufficiale del Comune:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=352879976884748&set=a.324158229756923

r.a.