OMEGNA - 21-04-2022 -- Omegna tutta è al fianco dell’Ucraina in questo momento difficile. E’ questo, infatti, il, senso dell’iniziativa benefica che vedrà l’associazione Turistica Pro Loco di Omegna organizzare il Lunedì 25 Aprile presso il Pala Bagnella alle 12,30 un pranzo solidale per l’Ucraina con l’intero ricavato a favore di progetti legati all'accoglienza ed al sostegno dei profughi fuggiti dalla guerra.

Al costo di 20€ sarà possibile degustare risotto, arrosto, formaggi, dolci e beveraggi, cucinati al momento dagli chef dell’Associazione. Nel pomeriggio ci saranno poi laboratori artistici e di pasticceria per i bambini a cura dell’Associazione Pasticceri VCO e Gente del Sud.

Tutto il ricavato andrà a sostegno dell’emergenza ucraina e per questo sono stati invitati all’agape fraterna tutti i rifugiati ucraini che risultano ora sfollati nel territorio comunale. Per Adele Sacco, presidente Pro Loco di Omegna: “ ...abbiamo già donato mille euro di “buoni spesa” da usare presso i supermercati Savoini che sono stati consegnati al Ciss Cusio, in modo tale che le famiglie ucraine possano avere un minimo di sostegno.

Sarà possibile anche acquistare un “pranzo sospeso” da donare a chi magari non se lo può permettere come pure è stata stampata una t-shirt con rappresentata una colomba che sostiene un ramo d’ulivo e veste i colori dell’Ucraina e che verrà distribuita con un contributo di 10€. Questo evento è stato possibile grazie agli sponsor: Associazione Kenzio Bellotti, Avo, Cerutti Inox, Zenoni, Ferplast, Melloni. Per le prenotazioni telefonare al numero 349 330 5075.