Nessun Iframes

GRAVELLONA TOCE – 21-04-2022 -- Sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno scolastico 2022/2023 per le scuole di Gravellona Toce. Iscrizioni che potranno essere effettuate esclusivamente online utilizzando SPID.

Per pre-scuola e doposcuola gli alunni della scuola primaria avranno tempo sino al 1° maggio 2022. Le tariffe pre-scuola hanno un costo mensile che varia dai 25 ai 30 euro a seconda dell’ISEE, i non residenti pagano 35 euro ed è prevista una riduzione del 35% per il secondo figlio. Le tariffe del doposcuola, invece, hanno un costo mensile di 95 o 110 euro per i residenti (a seconda che l’ISEE sia superiore o meno ai 12.000 euro), per i non residenti è di 150 euro. È prevista la riduzione del 50% per il secondo figlio.

Per il servizio scuolabus, alunni di primaria e secondaria avranno tempo sino al 4 settembre. Al mese i residenti dovranno pagare 28 o 35 euro a seconda che l’ISEE sia inferiore o meno a 8.000 euro. I residenti a Granerolo pagano 15 euro, i non residenti 50. Anche per questo servizio è prevista una riduzione del 50% per il secondo figlio.

Cambia la modalità di iscrizione alla mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. La nuova procedura verrà illustrata nel corso di una riunione che si terrà mercoledì 4 maggio 2022 alle 20:30 presso la sala della Biblioteca Civica “F. Camona” in Corso Roma 15, a cui l’Amministrazione invita i genitori a partecipare. Le tariffe per la mensa scolastica vanno da 2,50 a 5,00 euro a pasto, per i non residenti la cifra è di 5,50 euro.