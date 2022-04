Nessun Iframes

QUARNA SOPRA/QUARNA SOTTO – 22-04-2022 -- Spazio ai giovani ! È nata la Consulta Giovanile Quarnese, approvata dai Consigli comunali di Quarna Sopra e Quarna Sotto lo scorso 29 marzo 2022. L’iniziativa sarà presentata ufficialmente oggi, 22 aprile , alle ore 21 presso la Ex Fabbrica “Grassi”, a cui l’Assessore alle Politiche Giovanili di Quarna Sopra Edoardo Casotti e il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili di Quarna Sotto Riccardo Bianchi invitano i ragazzi tra i 14 e i 17 a partecipare. I requisiti richiesti sono l’energia, l’entusiasmo, le idee, ma soprattutto lo spirito quarnese.

In caso si impossibilità a presenziare di persona, è possibile richiedere la partecipazione online all’Assessore Edoardo Casotti contattandolo al numero +39.334.587 5638 (via telefono, SMS, WhatsApp).