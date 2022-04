OMEGNA – 22-04-2022 -- Diciotto anni ancora da compiere ed è già una promessa del Karate italiano: il suo nome Clelia Rigoni ed è già stata convocata per ben tre volte in Nazionale dopo la medaglia di bronzo conquistata nel luglio scorso al campionato italiano Kata 2021 al PalaPellicone di Ostia. Nata a Verbania e cresciuta a Casale Corte Cerro, Clelia da alcuni mesi vive a Omegna, dove tutti i giorni si allena alternando la sede di Arcademia alla palestra Forma & Sport di via Carrobio. Frequenta con profitto la classe IV dell’Istituto Tecnico per il Turismo “E. Maggia” di Stresa ed è iscritta all’ASD Scuola Karate Omegna, dove è seguita da Gabriele Salvatori, attivo nel karate da ben quarant’anni; si tratta di un valente allenatore per passione e calzolaio di professione, che Clelia ha conosciuto fortuitamente otto anni fa portando a rifare i tacchi a un paio di scarpe. “Quel giorno ho semplicemente preso in mano un volantino che pubblicizzava uno sport di cui, fino a quel momento, avevo solo sentito parlare – racconta Clelia. Ho iniziato quasi per scherzo, giusto per tenermi in forma, ma dopo la prima gara regionale disputata a Torino ho capito che non avrei potuto più fare a meno di quella scarica di adrenalina – confessa la giovane e talentuosa karateka. Da quella competizione Clelia è approdata a inizio anno ai Campionati Mondiali di Karate Serie A, che si sono disputati al Navarra Arena di Pamplona, in Spagna, e si sta preparando al prossimo evento sportivo di rilievo internazionale, in programma a giugno in Egitto, al Cairo. “Clelia è per me una fonte di soddisfazione continua – evidenzia il suo allenatore Gabriele Salvatori, cintura nera dal 1988. Ringrazio l’amministrazione comunale per averle voluto tributare un momento, che deve essere di incoraggiamento per tutti i nostri giovani alla ricerca di uno scopo nella vita, anche attraverso la pratica di una disciplina sportiva che, al di là di podi e medaglie, è sempre un’esperienza di vita altamente formativa, capace di infondere fiducia in sé stessi e rispetto nei confronti dei propri avversari”.

