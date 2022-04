OMEGNA - 25-04-2022 -- Torna subito al successo la Paffoni, che di fronte al suo pubblico non sbaglia. Empoli viene messa all'angolo subito e non riesce mai ad impensierire i rossoverdi: partita in totale controllo, vantaggio che tocca anche i 30 punti nel terzo quarto, prima di assestarsi sul +18 del 40', sull'80-62, con Fioretti che regala minuti meritati ai giovani Marchioli, Jokic e Vujiic, che chiudono in quintetto insieme all'ottimo Segala e a Turel. Omegna, con questa vittoria, blinda aritmeticamente il terzo posto, mentre per raggiungere una tra Vigevano e San Miniato oggettivamente dovrebbero verificarsi dei cataclismi ad oggi difficilmente preventivabili. Prova solida, con ben cinque giocatori in doppia cifra e tutti a referto alla voce punti. Top scorer il solito Bushati con 17 punti e 11 assist, quindi Santucci (13), Turel. (12), Planezio (11) e Birindelli (10), con Segala a quota 7 e autore della giocata più incredibile della serata, con un canestro da ben oltre la metà campo.

Ora arrivano due partite contro Varese e Pavia ininfluenti per la classifica, ma che bisognerà approcciare al meglio per presentarci con l'abito giusto ai play-off, che scatteranno dal Pala Battisti il prossimo 14 maggio. (c.s)

