PETTENASCO - 25-04-2022 -- A Crabbia, piccola frazione di Pettenasco, domenica 24 aprile, dopo la Santa Messa delle ore 10, è stato inaugurato un nuovo un DAE, un importantissimo dispositivo salvavita che è stato posto di fronte alla Chiesa di San Martino sul muro del circolo.



“Siamo tutti molto contenti della riuscita di questa installazione anche a Crabbia, sono già presenti altri due DAE a Pettenasco e a Pratolungo, ora tutto il territorio comunale è coperto e possiamo definirci a tutti gli effetti comune cardioprotetto -dichiara l’amministrazione comunale di Pettenasco- Sono quasi 40 le persone residenti a Pettenasco in possesso del tesserino abilitativo all’utilizzo dei DAE, in particolare 20 sono state le nuove abilitazioni e 20 i rinnovi fatti nei due corsi tenuti il mese scorso dai formatori della Croce Rossa di Borgomanero.

È stato possibile realizzare questo progetto anche grazie alla sensibilità della famiglia Beltrami che ringraziamo così come ringraziamo gli installatori Antonio e Carlo di Crabbia che hanno posizionato la teca.

Siamo consci che di cose da fare e di progetti da realizzare ce ne sono davvero moltissimi ora, ad esempio, sempre in collaborazione con la Croce Rossa di Borgomanero, stiamo provando a raccogliere le adesioni di possibili volontari del soccorso per costituire, in un prossimo futuro dopo il corso di formazione, un nucleo di base anche qui a Pettenasco…”

