NOVARESE – 26-04-2022 -- Turno infrasettimanale domani, mercoledì 27 aprile, per il campionato di serie D. Il Novara (75), ora a +5 sulla Sanremese (70) e quindi a pochi passi dalla promozione, riceverà alle 15 al Piola il Fossano (37) con l’assoluta necessità di non frenare la marcia. I liguri proveranno ad approfittare di un eventuale passo falso cercando di espugnare il campo del Ligorna (43). Per quel che riguarda le altre novaresi il Gozzano (46) ospiterà la Lavagnese (26), già virtualmente retrocessa, a caccia di tre punti che la manterrebbero teoricamente in corsa per i playoff e chiuderebbero definitivamente la strada a ogni minima possibilità di trovarsi invischiato in zona playout. Trasferta a Bra (49) invece per l’RG Ticino (38) che, dopo la sconfitta interna di domenica con il Sestri Levante, vede la salvezza diretta più lontana e ha necessità di recuperare. Una mano potrebbe averla dal Borgosesia (48) che riceverà i valdostani del Pont Donnaz (41) attualmente ultima squadra non coinvolta nei playout. Completano il programma: Asti (40) – Casale (58), Chieri (48) – Saluzzo (18), Varese (53) – Vado (44), Imperia (29) – Caronnese (44), Sestri Levante (49) – Derthona (54). (FAB)