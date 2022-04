Nessun Iframes

OMEGNA - 27-04-2022 -- Tutta Omegna è stata al fianco dell’Ucraina in questo momento difficile. E' stata un grande successo l’iniziativa benefica di lunedì 25 aprile che ha visto l’associazione Turistica Pro Loco di Omegna organizzare presso il Pala Bagnella un pranzo solidale per l’Ucraina con l’intero ricavato a favore di progetti legati all'accoglienza ed al sostegno dei profughi fuggiti dalla guerra.

Nel salone, infiorato da palloncini gialloblu, il ritrovo si è aperto con l’inno nazionale Ucraino a cui ha fatto seguito l’inno Italiano a significare che la rievocazione del 25 Aprile è tutt’ora un insegnamento contro ogni dittatura, sempre al fianco di chi soffre la mancanza di libertà.



La giornata ha radunato quasi 230 fra persone di nazionalità ucraina, con moltissimi bambini, ed omegnesi che hanno degustato insieme un prelibato pranzo con pietanze cucinate al momento dagli chef dell’Associazione e chiuso con i cannoli dello zio Ciccio e la torta della Pace dell’associazione Pasticceri.

Nel pomeriggio hanno avuto il via laboratori artistici con il Portoncino Verde di Ambra Zanni e il Truccabimbi di Miki Pasticci e di pasticceria per i bambini a cura dell’Associazione Pasticceri VCO e Gente del Sud. Tutto il ricavato andrà a sostegno dell’emergenza ucraina e per questo erano stati invitati all’agape fraterna tutti i rifugiati ucraini che risultano ora sfollati nel territorio comunale.

Per Adele Sacco, presidente Pro Loco di Omegna: “ Abbiamo già donato mille euro di “buoni spesa” da usare presso i supermercati Savoini che sono stati consegnati al Ciss Cusio, in modo tale che le famiglie ucraine possano avere un minimo di sostegno.

E’ stata una giornata speciale, che ha regalato molto a chi ha voluto esserci e, con tutto il mio fantastico gruppo, siamo felici di aver potuto donare un poco di felicità e serenità ai nostri ospiti, almeno per qualche ora è stato il dono più bello per tutti”.



Questo evento è stato possibile grazie a sponsor locali.

