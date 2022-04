Nessun Iframes

PETTENASCO - 28-04-2022 -- C’è la bella firma di Pietro Mattio nel 58simo Giro della Castellania che domenica 24 aprile si è svolto a Pettenasco.

Sospesa nel 2020 per l’emergenza sanitaria e posticipata nel 2021 qualche mese per lo stesso motivo, quest’anno la classica prova per la categoria juniores è tornata sulle strade del Cusio e come al solito non ha deluso le aspettative.

Organizzata dall’ASD Ciclistica Castellettese, con la preziosa collaborazione della Pro Loco Pettenasco Nostra e il patrocinio del Comune di Pettenasco, la gara è stata vinta da Pietro Mattio della società Vigor-Cycling Team, il secondo posto se l’è aggiudicato Filippo Turconi della società Bustese Olonia A.S.D. e al terzo posto si è piazzato Matteo Valentini del team Unipolglass Centri Cristalli Auto.

“ Tutto perfetto al 58° Giro della Castellania. Come sempre la perfetta organizzazione della Società Ciclistica Castellettese ha regalato a Pettenasco e al Cusio tutto una bella giornata di sport -commenta Renato Morea, presidente della Pro Loco Pettenasco Nostra.- L’arrivo a Pratolungo ci ha regalato una bella e grande emozione, è stato un arrivo in volata che ha visto trionfare Pietro Mattio della Vigor Cycling Team. Le incertezze sulla situazione metereologica si sono dileguate con l’approssimarsi dell’ora di partenza quando è anche spuntato qualche raggio di sole. I 145 iscritti alla gara appartenenti alla 23 Società ciclistiche da tutto il nord Italia hanno testimoniato quanto questa gara venga sempre più apprezzata.

Al fine gara di Pratolungo sono arrivati 73 atleti e questo ha testimoniato, ancora una volta, la durezza dei 112 chilometri percorsi quest’anno alla media di 41,838 Km/h. Ringrazio tutti i nostri collaboratori che hanno prestato servizio sul percorso gara, tutti i volontari al seguito della Società Ciclistica che si sono dimostrati dotati di grande professionalità, esperienza e pazienza, ringrazio anche la Squadra A.I.B. di Pettenasco per il lavoro svolto e la presenza nella gestione delle aree dedicate alla manifestazione.”

Parole di grande soddisfazione arrivano anche da Gabriella Ambrosi, presidente S.C. Castellettese: ” Il Giro della Castellania quest'anno è stato davvero uno spettacolo! Gli iscritti provenivano un po’ da tutte le parti del nord Italia (Piemonte, Lombardia Emilia-Romagna, Toscana…).Noi siamo pienamente soddisfatti perché negli anni continuiamo a veder crescere questa corsa sia a livello di immagine sia a livello qualitativo per la partecipazione di grandi società. E’ stata davvero una bellissima gara, i corridori ci hanno regalato un grande spettacolo, sono andati ad un'andatura veramente elevata e come solito la vittoria si è decisa negli ultimi 3 km. L'appuntamento è per l'anno prossimo e come sempre speriamo di avere il supporto e l'aiuto di tutto il gruppo di Pettenasco che da anni ormai ci sostiene. In conclusione voglio proprio riconfermare che quella di quest’anno è stata un’edizione di alto livello per le squadre importanti che hanno partecipato.”

r.a.