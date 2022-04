Nessun Iframes

OMEGNA - 28-04-2022 -- L’associazione Portoncino Verde di Omegna propone un’interessante opportunità per conoscere e vivere lo Yoga della risata, una pratica nata in India grazie all’intuizione del dott. Madan Kataria, un medico che ben conosceva la vasta letteratura scientifica relativa ai benefici della risata sulla mente umana e sul corpo.

Lo Yoga della risata è un concetto davvero unico e ricchissimo di potenzialità che se praticato correttamente e con la vicinanza di personale specializzato, mira a favorire e produrre benessere psico fisico grazie alla risata; non si tratta una teoria astratta basata semplicemente sul pensiero comune che “ridere fa bene” ci sono, infatti, in tutto il mondo molti studi scientifici e ricerche che dimostrano quanto un modus vivendi “ridente” apporti reali benefici al corpo e alla mente,

Lo Yoga della risata è sostanzialmente una pratica che combina la risata incondizionata con la respirazione yogica (Pranayama); è un modo per ridere senza motivo e in maniera incondizionata situazione, questa, che fa sbocciare un generale senso benessere con benefici sul piano psichico, fisico, personale, sociale e professionale.



“Questa iniziativa è un po’ la continuazione di quanto iniziato con la stanza sensoriale, ossia un progetto di benessere volto a offrire occasioni utili a svegliare e rilassare i sensi, alleggerire la mente, scoprirsi e riscoprirsi, trovare la calma, la concentrazione, l'equilibrio a seguito del durissimo periodo che, prima con la pandemia e ora con la guerra, molti di noi hanno perso -dichiara Ambra Zanni, presidente dell’associazione Portoncino Verde -. Per organizzare questi eventi mi affido a professionisti capaci ed appassionati: per la stanza sensoriale ho avuto al mio fianco Marta Orlandi e Sara Camona e ora per lo Yoga della risata avrò con me Alessandra Soldato. Mi piace molto che il Portoncino Verde diventi sempre più un luogo di incontro e condivisone dove vivere del tempo di qualità finalizzato al divertimento, alla socialità, alla solidarietà, al benessere e, più in generale, allo star bene con sé stessi e con gli altri.

Approfitto per dire che l’associazione è aperta a valutare ed accogliere proposte per il futuro e quindi chi ha qualcosa di bello da proporre per fare stare bene le persone non deve fare altro che contattarmi.”



Il percorso proposto è costituito da 4 incontri tutti indipendenti tra loro e che quindi possono essere fruiti anche singolarmente, il primo appuntamento è in programma per venerdì 29 aprile, seguiranno le date del 6,20 e 27 maggio.

La singola quota di partecipazione è pari 10€ il pacchetto completo di quattro incontri, invece, prevede un contributo di 35€; il ritrovo è fissato alle ore 17 all’Oasi della Vita di Bagnella con inizio della sessione della durata di circa un’ora alle ore 17.30; la proposta si rivolge ai bambini dai 6 ai 12 anni e per partecipare è obbligatorio prenotarsi contattando Ambra al numero 333.5700207.



“ Ridere fa bene al corpo, alla mente e allo spirito ed è proprio per questo motivo che dopo 19 anni dalla scoperta di Madan Kataria di utilizzare i benefici della risata che lo Yoga della risata è ancora così diffuso e anzi sta prendendo sempre più piede e crescono i club della risata -specifica Alessandra Soldato, leader Yoga della risata.- Se per noi adulti ridere a volte può essere faticoso e dobbiamo allenarci per riscoprire il nostro bambino interiore, meno difficile è saper ridere per i bambini. Attraverso lo Yoga della risata possiamo abbassare il livello di cortisolo l'ormone dello stress, alzare il livello di endorfine e rinforzare il nostro sistema immunitario, ridere ci permette anche di lasciarci andare, di superare la timidezza ed esplorare la nostra personalità.”

r.a.

Nella fotografia da sinistra Ambra Zanni e Alessandra Soldato