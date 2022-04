Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO- 29-04-2022-- La frazione di Legro, anche noto come paese dipinto, il primo maggio sarà ancora più ricco di colori con l’esposizione Arte a cielo aperto. La mostra itinerante porterà il collettivo degli Artisti del lago Maggiore in trasferta sulle rive di Orta. Le opere saranno in mostra dalle 9 alle 19.

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a data da destinarsi.