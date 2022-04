NOVARESE – 29-04-2022 -- C’è grande attesa per il trentaseiesimo turno della Serie D in programma domenica primo Maggio.

L’attenzione sarà tutta puntata sullo stadio dedicato alla memoria del marchese Alfredo D’Albertas. Dove il Gozzano (46) riceverà il Novara Fc (78) per una partita che, se vinta dagli ospiti, proietterà il nuovo sodalizio azzurro, rifondato dopo le tristi vicende della scorsa estate, tra i professionisti. Prospettiva che si realizzerebbe a prescindere dal risultato che maturerà in riva al Cusio se la Sanremese (70) non dovesse vincere il match casalingo contro il Sestri Levante (50).

Il Gozzano non ha più niente da chiedere alla classifica, i playoff sono sfumati definitivamente dopo la clamorosa sconfitta interna di mercoledì con la Lavagnese, e cadere nei playout per la squadra di Schettino è praticamente impossibile. Il Derby col Novara Fc però in paese è sentitissimo, a differenza che nel capoluogo dove è stato sempre snobbato, e visto che non ogni probabilità non sarà possibile rivederlo per chissà quanti anni, tutti gli appassionati chiedono comunque ai giocatori una super prestazione. Biglietti in vendita oggi dalle 17 alle 19 e domani dalle 10 alle 13 presso il botteghino dello stadio D’Albertas. Per i tifosi del Novara invece i tagliandi sono disponibili alle biglietterie del Piola già da ieri.

L’Rg Ticino (38) invece è in piena lotta salvezza, anche se ormai evitare i playout appare complesso: la trasferta a Tortona con un Derthona (55) in piena lotta per conquistare i playoff non sarà tra le più agevoli, ma occorrono punti, non tanto per raggiungere Pont Donnaz e Vado, che hanno un vantaggio di 5 punti sulla squadra di Romentino ma per cercare di superare l’Asti, giocare così gli spareggi da quindicesima classificata e tenere ad almeno 8 punti di distacco chi chiuderà diciottesimo tra Imperia e Lavagnese fattore che permetterebbe comunque la salvezza diretta. Il Borgosesia (48) invece non ha più nulla da chiedere al campionato e sarà ospite del Fossano (37) che si trova nella stessa situazione dell’Rg Ticino. Completeranno il programma: Caronnese (47) – Ligorna (46), Casale (59) – Varese (56), Lavagnese (29) – Chieri (51), Pont Donnaz (44) – Imperia (29), Saluzzo (18) – Asti (41), Vado (44) – Bra (52). (FAB)